Президент России Владимир Путин пообещал выплаты для не идущих в школу детей. Об этом он сказал во время прямой линии, трансляция которой ведется на YouTube.

Он уточнил, что родители шестилеток, которые в этом году еще не идут в школу, тоже могут получить по 10 тысяч рублей в августе. «Нужно платить всем. В том числе, и семьям с шестилетними детьми, даже если они в этом году в школу не пойдут», — пояснил он.

Ранее в ходе прямой линии президент потребовал разобраться с выплатами на детей. Об отказах в выплатах ему по видеосвязи сообщила жительница Астрахани. Она рассказала, что многие, лишились выплат из-за нулевого дохода. «Самый просто способ когда человек потерял работу, сразу зарегистрироваться в службе занятости. С этого момента никто не имеет права отказать никому в выплате соответствующих пособий», — заключил глава государства.

Ранее в июне президент расширил возрастные границы единовременной помощи для семей школьников. На совещании с членами правительства он поручил выдать по 10 тысяч рублей в текущем году даже в случае, если дети пошли в школу в шесть лет, а не в семь.