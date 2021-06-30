Президент России Владимир Путин потребовал разобраться с выплатами на детей. Об этом он сказал во время прямой линии, трансляция ведется на YouTube.

Об отказах в выплатах ему по видеосвязи сообщила жительница Астрахани. Она рассказала, что многие, лишились выплат из-за нулевого дохода. «Самый просто способ когда человек потерял работу, сразу зарегистрироваться в службе занятости. С этого момента никто не имеет права отказать никому в выплате соответствующих пособий», — сказал президент и пообещал дать правительству поручения разобраться с этим случаем.

В начале июня президент расширил возрастные границы единовременной помощи для семей школьников. На совещании с членами правительства он поручил выдать по 10 тысяч рублей в текущем году даже в случае, если дети пошли в школу в шесть лет, а не в семь. Провести единовременную выплату семьям с школьниками или теми, кто пойдет в первый класс в этом году, Путин предложил 21 апреля во время послания Федеральному собранию.