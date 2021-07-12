В России утвердили выплаты на детей школьного возраста

Правительство России утвердило правила единовременной выплаты на детей школьного возраста к началу учебного года. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Все семьи, в которых есть школьники, получат по десять тысяч рублей на ребенка. В документе ведомства указывается, что единовременные выплаты могут получить родители, усыновители, опекуны, а также попечители детей от шести до 18 лет, если ребенок достиг возраста шести лет до 1 сентября 2021 года включительно.

Пенсионный фонд России примет заявления на это пособие с 15 июля по 1 ноября. Деньги будут поступать семьям уже с 16 августа.

Получить такую выплату могут также люди с инвалидность от 18 до 23 лет, если они учатся в школах или интернатах по основным общеобразовательным программам. Выплату могут получить они сами или их законные представители.

Ранее сообщалось, что на выплаты детям школьного возраста в России пойдет 204 миллиарда рублей. Как сообщил глава Минтруда Антон Котяков, единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей на детей школьного возраста начнется в середине августа. Планируется, что такой мерой поддержки накануне учебного года будут охвачены более 20 миллионов детей.

В июне президент России Владимир Путин расширил возрастные границы единовременной помощи для семей школьников. На совещании с членами правительства он поручил выдать по 10 тысяч рублей в текущем году даже в случае, если дети пошли в школу в шесть лет, а не в семь. На выплаты потратят примерно 170 миллиардов рублей. Указ о единовременной выплате семьям с детьми в возрасте от 6 до 18 лет по 10 тысяч рублей в августе-декабре 2021 года президент подписал 2 июля.