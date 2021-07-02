Путин подписал указ о выплатах семьям с детьми

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми по 10 тысяч рублей в августе-декабре 2021 года.

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Выплата положена одному из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) детей в возрасте от 6 до 18 лет, имеющих российское гражданство (при условии достижения ребенком возраста 6 лет не позднее 1 сентября 2021 года). Также деньги смогут получить инвалиды, лица с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, обучающиеся по основным общеобразовательным программам.

Заявления начнут принимать в середине июля, а закончат 1 ноября. Сами выплаты стартуют в августе. Глава Минтруда Антон Котяков оценил количество получателей помощи в 17 миллионов человек. Для нее необходимо подать одно заявление в электронном виде или, по выбору, в МФЦ, Пенсионном фонде или отделении соцзащиты.

В июне президент расширил возрастные границы единовременной помощи для семей школьников. На совещании с членами правительства он поручил выдать по 10 тысяч рублей в текущем году даже в случае, если дети пошли в школу в шесть лет, а не в семь. На выплатыпотратят примерно 170 миллиардов рублей