На выплаты детям школьного возраста в России пойдет 204 миллиарда рублей, сообщил глава Минтруда Антон Котяков. Об этом в среду, 7 июля, передает РИА Новости.

По словам министра, единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей на детей школьного возраста начнется в середине августа. «Выплату средств, как вы и поручали, мы планируем в середине августа, то есть за две недели до начала учебного года — с 16 августа», — сказал Котяков во время совещания президента Владимира Путина с членами правительства. «Планируется, что такой мерой поддержки накануне учебного года будут охвачены более 20 миллионов детей, общий объем расходов федерального бюджета составит 204 миллиарда рублей», — уточнил министр.

Указ о единовременной выплате семьям с детьми в возрасте от 6 до 18 лет по 10 тысяч рублей в августе-декабре 2021 года Путин подписал 2 июля.

В конце июня во время прямой линии президент пообещал выплаты для не идущих в школу детей. Он уточнил, что родители шестилеток, которые в этом году еще не идут в школу, тоже могут получить по 10 тысяч рублей в августе. «Нужно платить всем. В том числе, и семьям с шестилетними детьми, даже если они в этом году в школу не пойдут», — пояснил он.