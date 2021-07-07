Путин назвал срок решения проблем с выплатами на детей от трех до семи лет

Президент России Владимир Путин поручил правительству реализовать меры по ежемесячным выплатам на детей от трех до семи лет в срок до 1 августа. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля, где приводится список поручений по итогам прямой линии.

Эти меры касаются мониторинга региональной практики по назначению выплат и переводам средств. К следующему месяцу должно быть налажено методическое сопровождение органов региональных властей по этому вопросу, а также создана «горячая линия», по которой граждане смогут сообщать о проблемах.

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В ходе общения с гражданами, которое состоялось 30 июня, глава государства пообещал разобраться с проблемой невыплаты пособий на детей от трех до семи лет. О трудностях ему рассказала жительница Астрахани Оксана Плужникова.

По словам женщины, в постановлении правительства в списке оснований для отказа нет оснований в виде отсутствия дохода за 12 месяцев, но ей отказали в выплате именно по этой причине.

Пособия на детей в возрасте от трех до семи лет начисляют с 1 января 2020 года, но фактически получать их начали с июня. Год назад в среднем по стране его размер составлял 5,5 тысячи рублей. В апреле премьер Михаил Мишустин указывал, что выплаты на детей в возрасте до семи лет уже потрачены 650 миллиардов рублей.

Указ о единовременной выплате семьям с детьми в возрасте от 6 до 18 лет по 10 тысяч рублей в августе-декабре 2021 года Путин подписал 2 июля.

