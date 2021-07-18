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В России на выплаты семьям школьников выделят более 204 миллиардов рублей

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Александр Подгорчук / «Коммерсантъ»
Мишустин подписал распоряжение о выплате 204 миллиардов рублей семья школьников

В России на выплаты семьям со школьниками выделят более 204 миллиардов рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.

«Родители начнут получать выплаты уже с середины августа. Так, чтобы они спокойно могли купить своим детям все необходимое для школы», — приводит слова Мишустина пресс-служба кабмина.

Единовременную выплату в десять тысяч рублей могут получить родители детей в возрасте от шести до 18 лет, которым исполнилось шесть лет до 1 сентября 2021 года.

Ранее президент России Владимир Путин поручил внести поправки, которые позволят освободить семьи с несколькими детьми от уплаты части налогов. Речь идет о налоге на доход при продаже жилого помещения, которое находится в собственности менее пяти лет. Средства в течение года при этом должны быть направлены на улучшение жилищных условий с покупкой другого жилья.

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