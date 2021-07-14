Россиянам разъяснили правила получения выплат на детей

Единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка, учащегося в школе, можно будет получить только безналичным способом. Об этом сообщается на сайте Министерства труда и социальной защиты.

Поскольку выплата единовременная, для ее получения можно использовать карту любой платежной системы, а не только «Мир». Заявление на выплату рассматривается в течение пяти рабочих дней, перевод средств начнется не ранее 16 августа. Прием заявлений продлится с 15 июля по 1 ноября.

Во время апрельского послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин объявил, что родители детей школьного возраста получат единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей.

Во время прямой линии в конце июня глава государства уточнил, что выплаты также полагаются семьям с шестилетними детьми, которые только собираются идти в школу. Таким образом, государственную поддержку окажут семьям, в которых дети родились с 3 июля 2003 года по 15 августа 2015 года включительно. В общей сложности помощь от государства в размере 170 миллиардов рублей получат 20 миллионов семей.