Объявлен срок начала выплат на детей школьного возраста

Перечисление единовременных выплат семьям с детьми школьного возраста начнется с 16 августа. Об этом сообщил глава Минтруда Антон , передает ТАСС.

«По поручению президента выплаты начнутся в середине августа, чтобы семьи успели подготовить детей к школе. Большинство семей получат средства именно в этот день», — сказал он.

Котяков уточнил, что обратиться за единовременной выплатой можно с 15 июля и до конца октября.

Ранее сообщалось, что правительство России утвердило правила единовременной выплаты на детей школьного возраста к началу учебного года. Все семьи, в которых есть школьники, получат по десять тысяч рублей на ребенка. В документе ведомства указывается, что единовременные выплаты могут получить родители, усыновители, опекуны, а также попечители детей от шести до 18 лет, если ребенок достиг возраста шести лет до 1 сентября 2021 года включительно.

В июне президент России Владимир Путин расширил возрастные границы единовременной помощи для семей школьников. На совещании с членами правительства он поручил выдать по 10 тысяч рублей в текущем году даже в случае, если дети пошли в школу в шесть лет, а не в семь. На выплаты потратят примерно 170 миллиардов рублей. Указ о единовременной выплате семьям с детьми в возрасте от 6 до 18 лет по 10 тысяч рублей в августе-декабре 2021 года президент подписал 2 июля.