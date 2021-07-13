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В России вступило в силу новое правило для школьников

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Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
В России вступило в силу правило о зачислении братьев и сестер в одну школу

В России с 13 июля вступило в силу новое правило, которое касается записи в школы. Об этом напомнила «Парламентская газета».

Так, согласно поправкам в Семейный кодекс, если брат или сестра уже зачислен в школу или детский сад, в таком случае второй ребенок имеет приоритетное право на обучение в том же учреждении. При этом место их регистрации не играет роли.

Как пояснила ранее член Комитета Госдумы по образованию и науке Алена Аршинова, эта норма создавала бюрократические проблемы тем, что необходимо было доказать родство между детьми. Теперь такое условие будет отменено.

Ранее сообщалось, что правительство России утвердило правила единовременной выплаты на детей школьного возраста к началу учебного года. Все семьи, в которых есть школьники, получат по десять тысяч рублей на ребенка. В документе ведомства указывается, что единовременные выплаты могут получить родители, усыновители, опекуны, а также попечители детей от шести до 18 лет, если ребенок достиг возраста шести лет до 1 сентября 2021 года включительно. Пенсионный фонд России примет заявления на это пособие с 15 июля по 1 ноября.

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