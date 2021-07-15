Байден задумал раздавать детям деньги просто так

Президент США Джо Байден намерен представить расширенную программу по поддержке доходов населения, предполагающую выплаты семьям с детьми, пишет Reuters. Такая мера может сопоставляться с внедрением универсального базового дохода для этой категории американцев.

На каждого ребенка младше шести лет выделяется до 300 долларов, до 250 долларов направляется на детей более старшего возраста. Всего за июль на выплаты должно уйти 15 миллиардов долларов. Байден рассчитывает сделать такие меры постоянными с включением их в план расходов на сумму в 3,5 триллиона долларов, который сейчас обдумывают в Демократической партии и который может встретить сопротивление со стороны республиканцев.

Материалы по теме Ненасытные. Российские торговые сети скупают друг друга. Почему из-за этого могут вырасти цены на продукты? Час расплаты. Apple, Google и Facebook годами уходили от налогов. Как 130 стран мира заставят их заплатить миллиарды?

Раздача денег просто так, задуманная Байденом, все же предполагает определенные ограничения по уровню дохода. В итоге мера должна коснуться 35 миллионов семей с 60 миллионами детей. Так людям хотят помочь справиться с расходами на еду и аренду жилья.

По подсчетам специалистов Колумбийского университета, в результате программы поддержки доходов детская бедность может сократиться на 45 процентов. Критики, однако, указывают, что таким образом люди могут начать отказываться от работы.

В России уже предусмотрены выплаты семьям с детьми. С прошлого года их начисляют на детей в возрасте от трех до семи лет, теперь поддержка полагается и части беременных женщин и родителей-одиночек, а также семьям, где дети ходят или пойдут в школу. 15 июля стало известно, что семьям со школьниками направят в общей сложности более 200 миллиардов рублей. Речь идет о единовременной выплате в десять тысяч рублей.