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Россия откажется от госрегулирования цен на еду

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Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

От государственного регулирования цен на еду в России в перспективе откажутся, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко в интервью «Ведомостям». Она пояснила, что с этим «действительно, надо заканчивать».

«Как только успокоятся мировые рынки, уйдет непредсказуемость, думаю, что стабильность на внутреннем агропродовольственном рынке вернется. Конечно, регулирование цен — это чрезвычайная мера, которая была принята правительством, и вдолгую этим заниматься никто не хочет», — сказала Абрамченко, отвечая на вопрос о том, будет ли продолжаться соответствующая практика.

Она напомнила, что по закону правительство может заморозить цены в том случае, если в течение 60 дней на конкретные виды товаров они повышаются на 10 процентов и больше. «По отдельным позициям срок заморозки может составить до 90 дней. Но мы таким правом еще не пользовались», — пояснила вице-премьер.

Абрамченко также прокомментировала намерение правительства добиться снижения цен на овощи. Она объяснила, что в некоторых регионах очень высока торговая надбавка, и поэтому цены на полках значительно отличаются от цен у производителя. Именно решением этого вопроса сейчас занимается Минпромторг, пояснила вице-премьер. Торговые сети, по ее словам, должны снижать цены вместе с поставщиками, которые уже начали это делать.

21 июля ситуацию со стоимостью продовольствия обсудили на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства. Глава государства при этом указал, что ситуация с ценами на еду обострилась, что в особенности касается «борщевого набора». Тогда же меры по снижению стоимости овощей обсуждали в Минсельхозе, где разработали ряд мер по сдерживанию цен.

Регулирование цен на определенные товары вводилось после того, как в декабре 2020 года на подорожание продуктов указал Владимир Путин. Так, было принято решение о заморозке цен на сахар и подсолнечное масло.

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