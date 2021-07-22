Минсельхоз придумал меры по борьбе с подорожанием овощей

В Министерстве сельского хозяйства России обсуждались меры по снижению цен на картофель, капусту, лук, морковь и свеклу. Этот вопрос 21 июля стал темой заседания оперативного штаба под руководством замглавы Минсельхоза Джамбулата Хатуова, пишет «Коммерсантъ».

Морковь, по данным Росстата, подорожала на 37 процентов, картофель — более чем на 20, а капуста — на 14,3 процента. Для борьбы с подорожанием овощей задумано увеличить число ярмарок в регионах, а местным органам, занимающимся управлением аграрно-промышленным сектором, поручено решить вопросы с логистикой, сказал Хатуов. По его словам, больше половины капусты, лука, моркови и свеклы — овощей открытого грунта — реализуется через трейдеров и посредников, из-за чего цена для покупателей растет. Так, капуста у аграриев стоит 18 рублей, а в рознице — 40 рублей за килограмм.

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Хатуов поддержал поступившее из Бурятии предложение, согласно которому на Дальнем Востоке и в Арктике должны быть увеличены компенсации затрат на строительство овощехранилищ. Как объяснил директор Плодоовощного союза Михаил Глушков, в отдаленных регионах возведение таких построек обходится дороже, а выращивать продукцию сложнее, поэтому профильных инвесторов там почти нет. При этом овощехранилищ недостает по всей стране, указал Глушков.

Для решения задачи по оптимизации способов доставки производителям можно было бы дополнительно субсидировать логистику, добавил Михаил Глушков. Это, по его словам, позволило бы снизить цену на полках и повысить рентабельность бизнеса. Руководитель аппарата Союза участников рынка картофеля и овощей Татьяна Губина отметила, что небольшим хозяйствам работать с торговыми сетями трудно из-за их высоких требований, а посредники могут брать на себя первичную обработку овощей.

21 июля на обострение ситуации с ценами на еду в стране обратил внимание президент России Владимир Путин. Он отдельно указал на подорожание овощей для так называемого борщевого набора. Также глава государства поручил создать в России больше ярмарок и продовольственных рынков для прямого доступа сельхозпроизводителей к непосредственным потребителям.

