Кремль исключил связь сдерживания цен на продукты с выборами

Сдерживание роста цен на продукты в России не связано с предстоящими выборами в Госдуму, заявил Reuters официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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Президент страны Владимир Путин против «необоснованного роста» цен на отечественные продукты, это было главным для него и до предвыборной кампании, подчеркнул Песков. Кремль считает действия правительства по сдерживанию цен исключительно эффективными, добавил он.

В Минэкономразвития изданию рассказали, что слишком сильное вмешательство в рыночные механизмы создает риски для развития бизнеса и может привести к дефициту товаров.

Путин 21 июля признал обострение ситуации с ценами на еду в стране. «Особо остро стоит сегодня вопрос с подорожанием базовых продуктов: овощей, так называемого борщевого набора, мы недавно только об этом говорили. Просил бы доложить о ситуации в этой сфере», — сказал президент на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции.

По данным Росстата, продукты питания в июне подорожали за год на 7,9 процента. Инфляция же в целом ускорилась до 6,5 процента, побив пятилетний рекорд. При этом более 60 процентов россиян тратят на продукты около 60,4 процента своего ежемесячного дохода.