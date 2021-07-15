Россияне раскрыли свои ежемесячные расходы на еду

Россияне в ходе опроса аналитического центра Университета «Синергия» раскрыли свои ежемесячные расходы на еду. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы исследования.

Согласно его результатам, более 60 процентов опрошенных тратят на продукты питания около 60,4 процента своего ежемесячного дохода. Почти весь заработок уходит на еду у 16 процентов опрошенных, а у 14,8 процента — примерно треть. Не более пятой части своих доходов отдают за продукты 8,8 процентов участников исследования.

При этом абсолютное большинство россиян (96,3 процента) заметили рост стоимости продуктов в последние месяцы. Среди наиболее подорожавших позиций они назвали мясо, растительные масла, молочные продукты, овощи и фрукты. В меньшей степени они ощутили подорожание рыбы, макарон, зерновых изделий и сахара.

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Причины ускорения инфляции в стране россияне видят в ослаблении курса рубля (36,1 процента), накрутке цен в торговых сетях (31 процент), ориентации производителей продукции на экспорт в ущерб внутреннему потребительскому рынку (26,3 процента) и высоких инфляционных ожиданий населения (6,6 процента). Дальнейшего роста цен в ближайшем месяце ожидают 77,1 процента опрошенных, еще 21,5 респондентов полагают, то стоимость продуктов питания не изменится. Еще 1,4 россиян верят, что ценники в магазинах в скором времени снизятся.

По мнению участников исследования, чтобы ситуация с ценами на продукты стабилизировалась, следует повысить заработные платы населения на уровень инфляции (25,8 процента), активнее бороться со спекуляцией (24,9 процента), регулировать цены на уровне государства (20,2 процента). Среди других мер респонденты предложили ограничить монополии (19,2 процента), снизить налоги (6,1 процента), скорректировать ключевую ставку (3,8 процента).

Исследование проводилось в июне, в нем приняли участие россияне в возрасте от 20 до 55 лет по всей стране.

Ранее специалисты Центрального банка России в макроэкономическом бюллетене «О чем говорят тренды» спрогнозировали, что пиковое значение годовой инфляции, которая в июне достигла 6,5 процента, еще не достигла своего пикового значения. В регуляторе связывают дальнейший рост цен с инерцией инфляционных процессов, которые не сразу реагируют на «процесс нормализации денежно-кредитной политики». Инфляции, как указали в ЦБ, способствует возрастающий потребительский спрос.