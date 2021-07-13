В Госдуме оценили вероятность увеличения цен на основные продукты питания

Увеличения цен на основные продукты питания ждать не стоит, заявили «Ленте.ру» в комитете Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. Таким образом там прокомментировали слова председателя Союза потребителей Петра Шелища о подорожании товаров в России ближайшей осенью.

Так, председатель комитета Сергей Жигарев назвал заявление Шелища глупостью. «Послушайте, он идиот, и если он говорит глупость, то, транслируя эту глупость, мы сами создаем в обществе ненужные спекуляции и потом пытаемся их оправдывать», — оценил Жигарев.

Согласно прогнозу председателя Союза потребителей в цене могут вырасти крупы, макароны, сахар, растительное масло и хлеб.

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«Никаких оснований для роста стоимости изделий, которые делаются из зерна, нет», — добавил Жигарев. «В первую очередь потому, что Россия сегодня является крупнейшим экспортером зерна. Для того чтобы регулировать стоимость и цены на внутреннем рынке, поскольку мы понимаем, что это ежедневно потребляемый продукт, у нас есть соответственно экспортное ограничение. Как только мы понимаем, что зерно на внешнем рынке начинает расти и зерна начинают вывозить больше, соответственно его остается меньше, чем мы потребляем, то мы тут же ограничиваем экспорт. Поэтому с точки зрения хлеба, макарон и остального — нет никаких оснований ждать их подорожания. Это регулируется напрямую правительством Российской Федерации», — заключил политик.

По поводу подорожания подсолнечного масла Жагарев заявил, что, «исходя из прогноза по сбору семечки и из того, что уже собирается, у нас стоимость масла будет только понижена».

В свою очередь первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев объяснил, по какой причине цена на подсолнечное масло в ближайшие месяцы будет падать. «Будет большой урожай подсолнечника, и уже сейчас мы видим, как цены несколько падают. Все потому, что сейчас избавляются от запасов. То есть какие-то объемы придерживали с прошлого года, был запас в расчете на то, что будет неурожай и цены вырастут. Сейчас от него избавляются. Поэтому по маслу я уверен — цены будут ниже», — сообщил Гутенев.

Также первый запред профильного комитета Госдумы объяснил, по какой причине критического роста цен ожидать не стоит.

«Мы видим очень положительную конъюнктуру по энергоносителям. Это не только получение дополнительных денег в бюджет в виде налоговых поступлений в связи с тем, что и нефть и газ находятся на высоких мировых позициях. Это еще и относительная стабильность, скажу даже укрепление рубля. Мировая инфляция, конечно, существует. США и Евросоюз для того, чтобы поддержать свои национальные экономики, печатный станок на протяжении последнего года включали достаточно часто. Поэтому есть инфляция в резервных валютах, но существующая экономическая конъюнктура вряд ли будет приводить к тому, что произойдет значительный рост цен по всей продуктовой линейке», — отметил политик.

Ранее директор ассоциации производителей чая и кофе «Росчайкофе» Рамаз Чантурия предупредил, что осенью в России могут подорожать чай и кофе. Он объяснил это ростом стоимости доставки. При этом дефицита чая и кофе в магазинах не ожидается.