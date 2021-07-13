Россиян предупредили о возможном подорожании повседневных продуктов

Председатель Союза потребителей России Петр Шелищ предупредил россиян о росте цен на повседневные продукты к осени. По его словам, подорожать может «абсолютно все», передает «Вечерняя Москва».

Эксперт отметил, что осенью может произойти незначительное снижение стоимости сезонных продуктов, но это будет кратковременное явление. Увеличиваться будет ценник на макароны, хлеб, крупы, то есть на то, без чего не может отказаться практически ни одна семья, особенно с низким доходом.

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«Единственное главное ограничение цен сегодня — спрос потребительский. Но, как всегда, дорожают больше всего те продукты, которые называются неэластичными, цены на которые неэластичны по спросу. Как ни повышай цену, люди все равно будут их покупать, потому что их нечем заменить», — объяснил Шелищ.

Он заключил, что ситуация разрешится увеличением предложения, тогда цены снизятся. Для этого следует больше производить внутри страны и не закрываться от конкуренции с импортными товарами, однако этого пока не происходит.

Ранее директор ассоциации производителей чая и кофе «Росчайкофе» Рамаз Чантурия предупредил, что осенью в России могут подорожать чай и кофе. Он объяснил это ростом стоимости доставки. При этом дефицита чая и кофе в магазинах не ожидается.

