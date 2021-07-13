Названа новая причина для роста цен на автомобили в России

Игроки рынка предупредил о росте цен на машины в России из-за платформы «Автодата»

Игроки авторынка предупредил о росте цен на машины в России из-за внедрения платформы «Автодата», куда поступят данные от эксплуатируемых в стране машин, пишет «Коммерсантъ».

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Проект ГОСТ «Платформа Автодата. Состав данных» предусматривает сбор персональных данных водителя, информацию о техосмотрах, правонарушениях, пассажирах, местоположении машины и другое. Эксперты называют это причиной для подорожания авто, поскольку от автозаводов новые правила потребуют переоборудования и других дополнительных затрат.

Компенсировать расходы и упущенную выгоду концернов придется покупателям автомобилей, пишет издание. «Объединение автопроизводителей России» (ОАР) направило в Росстандарт обращение, в котором говорится, что внедрение платформы также создаст угрозу для утечки персональных данных.

В мировой практике подобные проекты реализуются, как правило, на добровольной основе, отмечают в комитете автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Ранее сообщалось, что российских автопроизводителей планируют обязать раз в минуту собирать информацию о местоположении, скорости и направлении движения машин, раз в полчаса — об усталости водителя, дорожных работах, снижении видимости. Раз в 15 минут всю информацию нужно передавать на платформу «Автодата».

Дилеры предупреждают, что автомобили продолжат дорожать во второй половине этого года. Также может возникнуть дефицит некоторых марок, считают они.