Россиян предупредили о подорожании и дефиците автомобилей

Автомобили в России продолжат дорожать во второй половине этого года. Такой прогноз ТАСС дали в двух российских автодилерских центрах — «Рольф» и «Авилон».

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В первой половине года стоимость уже повысилась на 5-10 процентов. Самый большой рост был у Fiat Doblo — от 9,6 до 13,2 процента. Дилеры предупреждают, что также может возникнуть дефицит некоторых марок.

Основными причинами дальнейшего роста цен на авто эксперты называют инфляцию и колебание курса валют. Для клиентов выгодней становится покупка машины с пробегом, потому что на вторичном рынке нет дефицита авто, отмечают игроки рынка.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ», производитель автомобилей Lada, повышает цены на свою продукцию с июля. Одни из самых популярных в России автомобилей подорожали на 2-4 процента. Наименьшее повышение коснулось Granta и Vesta — примерно на 2,3 процента. Сильнее всего подорожала пятидверная модель внедорожника Niva Legend — на 4,25 процента.

Компания-производитель уже разослала в автосалоны обновленные прайс-листы. Нынешнее подорожание стало для «АвтоВАЗ» четвертым с начала года. По словам главы компании Николя Мора, рост цен вызван подорожанием сырья, в первую очередь стали.