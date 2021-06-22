Эксперт предупредил о быстро теряющих в цене автомобилях

Директор компании Gruzdev-analyze Александр Груздев предупредил, что покупка автомобиля — это всегда расходы, машина не является инвестицией и со временем только теряет в цене. Об этом сообщает агентство «Прайм».

По словам эксперта, в первый год авто дешевеет на 10-20 процентов, а через пять лет — уже на 40-60 от изначальной стоимости. Обычно меньше всего это касается моделей, которые популярны на рынке подержанных транспортных средств.

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«Так, Toyota Camry — востребованная модель на рынке подержанных автомобилей и с имиджем хорошего качества — за первый год эксплуатации потеряет порядка 12 процентов своей стоимости. Ее прямой конкурент Volkswagen Passat — 13 процентов, а аналогичная модель от Hyundai уже 16 процентов. Трехлетняя Camry потеряет около 27 процентов, Passat — 30 процентов, Hyundai Sonata — все 40 процентов», — привел пример Груздев.

Он добавил, что дорогие автомобили тоже теряют в стоимости по-разному. Эксперт отметил, что подклассе Luxury престижно быть первым владельцем, поэтому такие машины дешевеют очень быстро, и за 2-3 месяца могут упасть в цене до 50 процентов и даже больше.

Груздев сообщил, что выгоднее всего приобрести подержанное авто премиального сегмента, через несколько лет он будет стоить примерно столько же, такая покупка окажется более выгодной. Однако речь идет только о стандартных комплектациях, в особых же будущий покупатель не оценит дизайн машины, ему будет важнее год выпуска и пробег, заключил специалист.

Ранее эксперты дали советы россиянам, как выбрать качественную, надежную и доступную машину. Они предупредили, что каждый автомобиль требует дополнительных расходов на содержание, поэтому при покупке следует обратить на них внимание и выделили три статьи расходов. Среди них – топливо, техобслуживание и цена ремонта.