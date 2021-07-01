В России подорожали автомобили Lada

«АвтоВАЗ», производитель автомобилей Lada, повышает цены на свою продукцию с июля, пишут «Ведомости» со ссылкой на крупных дилеров. Одни из самых популярных в России автомобилей подорожали на 2-4 процента.

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Компания-производитель уже разослала в автосалоны обновленные прайс-листы. Из них следует, что наименьшее повышение коснулось семейств Granta и Vesta — примерно на 2,3 процента. Сильнее всего подорожала пятидверная модель внедорожника Niva Legend — на 4,25 процента.

Нынешнее подорожание стало для «АвтоВАЗ» четвертым с начала года. По словам главы компании Николя Мора, рост цен вызван подорожанием сырья, в первую очередь стали.

По оценкам специалистов, которых опросило издание, доля металла в себестоимости автомобилей Lada достигает 35-40 процентов. При этом с начала 2021 года стальной автолист на внутрироссийском рынке подорожал на 38 процентов.