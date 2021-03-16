В России запланировали ввести тотальную слежку за водителями

Российских автопроизводителей планируют обязать раз в минуту собирать информацию о местоположении, скорости и направлении движения машин, раз в полчаса — об усталости водителя, дорожных работах, снижении видимости. Раз в 15 минут всю информацию нужно передавать на платформу «Автодата» (разрабатывается НП ГЛОНАСС и рабочей группой НТИ «Автонет»), пишет «Коммерсантъ».

Материалы по теме Нетрадиционные ценности Ученые узнали о последствиях торговли на бирже. Как она меняет политические взгляды россиян? Почти даром Запад и Китай раздают деньги на покупку электромобилей. Ждать ли того же россиянам?

В сообщении будет VIN-номер машины, ее категория и экологический класс, а также расчетная грузоподъемность. Данные о собственнике при его согласии можно ввести в электронный ПТС. По мнению экспертов, такая тотальная слежка за водителями будет дорого стоить автоконцернам. Для сбора и передачи данных потребуются значительные вложения в оборудование и программное обеспечение.

Аналитики отмечают, что это может обернуться ростом цен на автомобили массового сегмента, а затраты на внедрение системы в результате лягут на покупателей.

В России уже подорожали одни из самых популярных машин. Цены на автомобили Lada в стандартной комплектации в марте среднем выросли на два процента. «Автоваз» повысил цены уже второй раз в этом году. Например, самая продаваемая модель Lada Granta подорожала на 11 тысяч рублей, Vesta — на 20 тысяч рублей, a Lada X-Ray — на 15 тысяч рублей.