России предрекли падение цен на жилье

Темпы роста цен на жилую недвижимость в России продолжат замедляться в течение трех месяцев. Осенью суммы сделок начнут снижаться. Такое мнение в беседе с агентством Regnum высказала заместитель директора Института налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ Татьяна Школьная.

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«Начиная с сентября-октября, вероятнее всего, мы будем наблюдать плавное снижение цен сделок, — заявила эксперт. — Размер этого снижения напрямую зависит от того, насколько были перегреты цены в конкретной агломерации». Она также предрекла падение числа сделок в новостройках на 20-30 процентов в зависимости от региона.

«Чем богаче регион и чем сильнее цены на недвижимость были перегреты ажиотажным спросом, тем больше вероятность падения спроса и снижения цен», — подчеркнула экономист. По ее мнению, наиболее стабильными будут ценники на недвижимость в Москве и Санкт-Петербурге.

Часть спроса сместится с рынка новостроек на вторичный рынок, пообещала специалист, но там число сделок также сократится во втором полугодии. «Вторичный рынок разделит судьбу первичного с задержкой в два-четыре месяца», — заключила Школьная.

Ранее были названы виновные в росте цен на жилье в России — по мнению экспертов рынка недвижимости, это инвесторы. Они оптом и в розницу скупали квартиры после запуска программы льготной ипотеки. На сделках с недвижимостью в этот период можно было заработать до 14 процентов годовых — гораздо больше, чем на депозитах.