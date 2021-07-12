Российские застройщики установили рекорд

В июне 2021-го российские застройщики начали строительство 5,3 миллиона квадратных метров жилья, установив рекорд последних двух лет. Об этом говорится в отчете, подготовленном аналитическим центром института развития «Дом.рф» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

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По данным аналитиков, вывод новых проектов долевого строительства на рынок в июне оказался в три раза выше, чем в том же месяце 2020-го. Активизации девелоперов способствует целый ряд мер, реализуемых государством для развития жилищной сферы, отмечается в отчете. Это прежде всего льготные ипотечные программы для граждан и льготные кредиты для самих застройщиков.

Активизации девелоперов способствует и то, что отрасль максимально адаптировалась к работе по новым правилам — с проектным финансированием и счетами эскроу, подчеркивают эксперты. Больше всего проектов многоквартирного строительства в июне запущено в Москве (579 тысяч квадратных метров), подсчитали они. На втором месте Московская область, далее идут Санкт-Петербург и Краснодарский край, Ленинградская область.

Объем запусков новых проектов многоквартирного жилья в России растет уже на протяжении последних одиннадцати месяцев, свидетельствуют данные «Дом.рф». Всего с августа 2020-го начато возведение 36 миллионов квадратных метров — на 75 процентов больше, чем за сопоставимый период 2019–2020 годов.

Ранее доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Плеханова Сергей Ермолаев заявил, что по итогам июня 2021-го в России, вероятно, будет зафиксирован всплеск спроса на ипотечные кредиты, но затем спрос на жилье начнет сокращаться и, как следствие, начнут снижаться цены.