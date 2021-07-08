Определены города России с реактивно дорожающим жильем

В первом полугодии 2021-го квадратный метр вторичного жилья подорожал во всех 70 российских городах с населением более 300 тысяч человек, свидетельствуют материалы портала «Мир квартир», предоставленные «Ленте.ру». Больше всего за полгода поднялась в цене готовая недвижимость в Сочи — на 31 процент.

В числе локаций с реактивно дорожающим жильем также попали: Калуга (там «квадрат» прибавил почти 18 процентов), Калининград, Череповец, Улан-Удэ, Московская область, Севастополь (во всех — плюс 17 процентов). В Ленинградской области, Магнитогорске и Воронеже стоимость квадратного метра увеличилась на 16 процентов.

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«Сильно дорожают приморские города — Сочи, Калининград, Севастополь, — отмечают аналитики. — В Сочи стремительный рост цен на "вторичке" объясняется жесточайшим дефицитом на первичном рынке. Застройщики оставшихся на рынке новостроек выставили заградительный прайс, и поток покупателей направился на регулярный рынок. Сочинские цены уже обогнали питерские».

Наименьший рост на «вторичку» отмечен в Архангельске (плюс 0,8 процента за полгода), Махачкале (плюс 2 процента), Ростове-на-Дону (3 процента), Владикавказе (4,5 процента), Екатеринбурге и Нижнем Тагиле (5 процентов), Владимире (6 процентов), Москве, Уфе и Саранске (во всех — плюс 7 процентов).

В среднем «квадрат» вторичного жилье в России в настоящее время стоит 75,8 тысячи рублей, определили эксперты. За полгода ценник вырос более чем на 9 процентов. Средняя стоимость квартиры по всем городам — 4,3 миллиона рублей (плюс 7 процентов за полгода). «То, что общая цена квартиры выросла меньше, чем цена метра, говорит о том, что россияне стали приобретать квартиры меньшей площади», — указывают специалисты. Они ожидают, что до конца 2021-го цены на «вторичке» будут расти медленно, а в некоторых городах, возможно, произойдет и «охлаждение» ценников.

Ранее аналитики обвинили правительство и Центробанк в чрезмерном удорожании жилья в России. Они отметили, что стоимость квартир резко рванула вверх из-за смягчения денежно-кредитной политики в период так называемого коронавирусного кризиса, запуска программы льготной ипотеки и введения налога на доходы с банковских вкладов.