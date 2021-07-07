Названы идеальные для покупки жилья в ипотеку города России

В рамках обновленной льготной ипотечной программы выгоднее всего купить жилье можно в Твери, Самаре, Ульяновске, Уфе, Волгограде и Екатеринбурге, рассказали «Известиям» профессиональные риелторы.

С 1 июля льготная программа кредитования покупателей квартир в новостройках изменилась — ставка повышена с 6,5 процента до 7 процентов, предельная сумма кредита сокращена до 3 миллионов рублей (для всех регионов). Больше всего новых квартир стоимостью до 3 миллионов среди субъектов с крупными региональными центрами — в Уфе, Башкортостане, Самаре, Ульяновске, Твери и Волгограде, пишет издание со ссылкой на совместное исследование «БЕСТ-Новострой» и сервиса bnMap.pro. В перечисленных локациях такие квартиры составляют более трети всего первичного предложения.

Материалы по теме Лихие нулевые. Ипотека без первого взноса и другие способы купить жилье, не имея никаких сбережений «Мы смотрим, шепелявит человек или заикается» Сотрудница банка о том, как на самом деле выдают ипотеку в России

Также в исследовании названы города, в которых немало квартир за 3-5 миллионов рублей — их можно купить с использованием льготной ипотеки, доплатив до 40 процентов своих средств. В их числе Санкт-Петербург (13 процентов лотов от всей экспозиции), Ленинградская область (44 процента), Казань и Татарстан (31 процент), Тюмень и область (48 процентов), Краснодар и Краснодарский край (28 процентов), Новосибирск и область (33 процента), Екатеринбург и область (36 процентов).

В «БЕСТ-Новострой» сообщили, что фактически квартиры по цене до 3 миллионов рублей есть в каждом городе России, где строится новое жилье. Исключение — Москва и все города черноморского побережья.

Идеальными для вложения средств эксперты сочли квартиры в Санкт-Петербурге, Ленобласти, Краснодаре и области, Новосибирске, Екатеринбурге и Казани.

Ранее была определена категория россиян с минимальными шансами на ипотеку — по данным экспертов рынка кредитования, жилищные займы практически не дают самозанятым. Чрезмерная требовательность по отношению к самозанятым объясняется «субъективным восприятием банковских организаций из-за отсутствия опыта работы с такими заемщиками», пояснили специалисты.