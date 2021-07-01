Льготную ипотеку продлили на год

Правительство России утвердило постановление о расширении программы «Семейная ипотека» и продлении программы «Льготная ипотека» еще на один год, сообщается на сайте кабмина.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, льготная ипотека продлевается по поручению президента до 1 июля 2022 года. Условия программы «Семейная ипотека» либерализованы — принять в ней участие смогут семьи даже с одним ребенком.

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Ставка по льготной ипотеке со 2 июля повышена на 0,5 процентного пункта, до 7 процентов годовых. Максимальная сумма кредита для всех регионов ограничена 3 миллионами рублей. Первоначальный взнос должен составлять не менее 15 процентов от стоимости приобретаемого объекта.

Для участников «Семейной ипотеки» предельная ставка по кредитам на покупку жилья — 6 процентов. Основное условия — ребенок в семье рожден после 1 января 2018 года. Максимальная сумма кредита по этой программе зависит от региона. Для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей максимум — 12 миллионов рублей, для других регионов — 6 миллионов рублей.

Ранее стало известно, что каждый десятый россиянин намерен оформить кредит на приобретение недвижимости до конца 2021-го. 63 процента граждан не намерены в текущем году обращаться в банки за какими-либо новыми кредитами.

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