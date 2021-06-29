Россиянам пообещали маленькие квартиры

Продление программы льготной ипотеки отчасти изменит рынок жилой недвижимости — застройщикам придется возводить квартиры меньшей площади, а в сегменте жилья среднего класса вероятно и снижение динамики цен. Такой точкой зрения с «Ведомостями» поделился Павел Самиев, председатель комитета «Опоры России» по финансовым рынкам.

Новые условия программы (ставка на уровне 7 процентов и предельная сумма кредита в 3 миллиона рублей) уже в июле текущего года приведут к существенным изменениям в структуре спроса на жилье и, как следствие, в структуре предложения, пообещал эксперт.

В крупных российских городах — Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Хабаровске и Владивостоке — минимальная стоимость квартир составляет от 4–4,5 миллиона рублей, указал Самиев. Таким образом, первоначальный взнос по льготной ипотеке на новых условиях должен будет составлять не менее трети, а то и половины от стоимости квартиры. Из-за этого платежеспособный спрос на жилье существенно сократится. При этом в Москве и Санкт-Петербурге до сих пор выдавали до трети всего объема льготных кредитов.

По мнению Самиева, переориентации спроса на другие регионы не будет. Взамен застройщики начнут строить маленькие квартиры, чтобы вписаться в новые параметры программы. «Вряд ли это будет то самое "улучшение жилищных условий россиян", которое ставилось во главу угла во время запуска льготной ипотеки», — посетовал эксперт. Он отметил, что в сегменте жилья экономкласса (и даже «эконом плюс»), скорее всего, произойдет замедление темпов роста цен.

Ранее стало известно, что каждый десятый россиянин намерен оформить кредит на приобретение недвижимости до конца 2021-го. 63 процента граждан не намерены в текущем году обращаться в банки за какими-либо новыми кредитами.

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