Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о связи льготной ипотеки и роста цен на жилье. Об этом он сказал во время прямой линии, трансляция ведется на YouTube.

В эфире у него спросили, не кажется ли ему, что льготная ипотека разогнала цены на жилье, и инвестиции пошли не в граждан, а в строительство. Одна из ведущих прямой линии привела пример и рассказала, что в прошлом году цены на квартиры в новостройках выросли на 12 процентов. В частности, в Краснодарском крае стоимость одного квадратного метра уже в этом году выросла на 53 процента. В эфире зачитали сообщение от жителя Белгорода: он рассказал, что раньше квартира стоила 1,5 миллиона рублей, а теперь — 3,5 миллиона.

Путин заметил, что уже обращал внимание, что, когда вводятся льготные механизмы, нужно убедиться, что рынок соответствующим образом к этому относится и чтобы это не стало фактором роста цен. «Льготная ипотека, несмотря на рост цен, сыграла свою положительную роль», — заключил президент. По его словам, строительство жилья и количество взятых кредитов резко увеличилось, и льготной программой смогли воспользоваться сотни тысяч человек.

Ранее президент поручил продлить программу льготной ипотеки для семей, в которых родился ребенок после 1 января 2018 года. Такие семьи смогут получить ипотечный заем под шесть процентов годовых до 31 декабря 2023 года.