Москвичей предупредили о стагнации рынка жилья

Стагнация рынка жилья в Москве становится все более вероятной, так как ипотека дорожает, а банки поднимают процентные ставки по вкладам. Такой прогноз содержится в обзоре вторичного рынка недвижимости в столице, опубликованном на сайте аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости» (ИРН).
Как отмечают аналитики, в первом полугодии 2021-го спрос и цены на вторичном рынке жилья старой Москвы поддерживали те же факторы, которые привели к ажиотажу в 2020-м, — это дешевая ипотека и низкие ставки по вкладам, обеспечившие переток средств с депозитов в недвижимость. «Однако стагнация становится все более вероятной, так как ипотека дорожает, а банки поднимают процентные ставки по вкладам, — предупреждают в ИРН. — Причем рост ставок — как кредитных, так и по депозитам — только начинается: из-за увеличения инфляции (6,2 процента в середине июня при целевом уровне 4 процента) ЦБ взял курс на дальнейшее закручивание гаек».
По данным аналитического центра, за первые шесть месяцев текущего года квадратный метр вторичного жилья в Москве подорожал на 9,6 процента, до 227,37 тысячи рублей в среднем. Заметнее всего прибавил в цене «квадрат» в современных панельных домах и кирпичных пятиэтажках (плюс 10,4 и 12,8 процента соответственно). Самый дешевый сегмент — панельные пятиэтажки — подорожали чуть меньше рынка, на 9,3 процента. Современный монолит-кирпич прибавил в цене 9,6 процента.
В разрезе комнатности больше всего подорожали многокомнатные квартиры (почти на 12 процентов за полгода). «Почти все сегменты рынка прибавили плюс-минус 10 процентов, но рост не был равномерным, — констатируют эксперты. — В первом квартале 2021-го в основном дорожала бюджетная недвижимость, а дорогая если и прибавляла в цене, то медленно. Во втором квартале лидеры и аутсайдеры поменялись местами: темпы роста цен на дешевое жилье снизились, зато дорогое начало наверстывать отставание от рынка — так всегда бывает после бурного роста цен».
Ранее выяснилось, что по цене новой однокомнатной квартиры в Москве можно купить полноценное жилье в Турции, Словакии, Новой Зеландии и ряде других стран. В мае средняя стоимость «однушек» в столичных новостройках массового сегмента впервые превысила 10 миллионов рублей, подсчитали эксперты.