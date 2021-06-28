В Москве начали массово скупать банкротные квартиры

В мае 2021-го спрос на банкротные квартиры в Москве вырос в два раза по сравнению с показателем за тот же месяц прошлого года. Такие данные привел эксперт рынка недвижимости Москвы Вадим Зайков в аналитической заметке, имеющейся в распоряжении «Ленты.ру».

По данным специалиста, за два года, по сравнению с маем 2019-го, спрос на банкротные жилье в столице увеличился на 232 процента. «Высокий интерес к приобретению такой недвижимости держится уже второй месяц. Так, в мае количество соответствующих запросов выросло всего на 0,76 процента по сравнению с апрелем текущего года», — отметил Зайков.

Массово скупать банкротные квартиры в городе начали из-за значительного роста цен на недвижимость, полагает он. Стоимость жилья в Москве только за последний год выросла более чем на 23 процента, указал эксперт. «Еще одним фактором является популяризация площадок, которые торгуют такими лотами. По моей оценке, купить залоговую квартиру можно дисконтом до 30 процентов от рыночной цены. Риски при приобретении подобных объектов минимальны, но по каждому лоту надо проводить экспертизу», — заключил специалист.

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