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Москвичи массово завысили цены на квартиры

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Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Цены на вторичное жилье в Москве продолжают расти. За год готовые квартиры в среднем подорожали на 20 процентов, следует из материалов агентства недвижимости «МИЭЛЬ», предоставленных «Ленте.ру».

Как отмечают риелторы, ценовые ожидания продавцов квартир в столице остаются завышенными — они массово переоценивают свою недвижимость. «Так, в апреле 2021-го каждая третья сделка осуществлялась с дисконтом от первоначальной цены, в мае — каждая четвертая сделка, — подсчитали эксперты. — При этом средний размер скидки составлял три процента. Чем длительнее был срок экспозиции объекта, тем охотнее продавцы соглашались на дисконт».

По данным «МИЭЛЬ», объем предложения на столичном рынке вторичной городской недвижимости в мае 2021-го составил 40 тысяч объектов. За месяц число квартир в продаже незначительно сократилось — это обусловлено тем, что традиционно многие собственники жилья снимают свои объекты с экспозиции на период майских праздников.

Ранее сообщалось, что вторичные квартиры в «старой» Москве (без учета предложений в Троицком и Новомосковском округах) подорожали в мае 2021-го на 1,6 процента — до 221,3 тысячи рублей за квадратный метр в среднем. Больше всего — на 2,3 процента — увеличилась стоимость «квадрата» многокомнатных квартир. Наименее заметно (1,4 процента) прибавили в цене однушки.

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