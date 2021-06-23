Названы районы Москвы с быстро дорожающим жильем

В период с июня 2020-го по июнь 2021-го в старых границах Москвы средняя стоимость новой квартиры выросла на 27 процентов, с 15 миллионов до 19,3 миллиона рублей, следует из материалов агентства «ИНКОМ-Недвижимость», поступивших в редакцию «Ленты.ру». На присоединенных территориях стандартная квартира в новостройке подорожала на 21 процент, с 7,8 миллиона до 9,4 миллиона рублей.
«С лета 2020 года основным фактором, определяющим развитие ситуации на рынке первичного жилья Москвы, стало введение госпрограммы субсидирования ставок по ипотеке. Из-за быстро растущего спроса на новостройки цены на рынке первичного жилья значительно увеличились», — отмечают аналитики.
По их данным, за последний год наиболее заметно подорожали квартиры в Северо-Западном округе города — там средняя стоимость лота в новостройке увеличилась на 47 процентов, до 19,7 миллиона рублей. В Северо-Восточном округе квартиры подорожали на 35 процентов, в Южном — на 34 процента. Эксперты назвали и единственный административный округ столицы, где жилье подешевело, — Центральный. Там усредненная цена снизилась на 11 процентов, с 43 миллионов до 38,2 миллиона рублей.
В Троицком округе средняя стоимость предложения повысилась на 23 процента, с 6,7 миллиона до 8,22 миллиона рублей, в Новомосковском — на 21 процент, с 7,8 миллиона до 9,4 миллиона рублей.
Ранее стало известно, что наибольшей популярностью у покупателей жилья в Москве пользуются районы, имеющие худшую репутацию: Капотня, Бирюлево и Гольяново. Новоселы раскупают недвижимость в этих локациях из-за ее низкой стоимости.