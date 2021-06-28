Вместо квартир в Москве предложили покупать жилье в Новой Зеландии и Италии

По цене новой однокомнатной квартиры в Москве можно купить полноценное жилье в Турции, Словакии, Новой Зеландии и ряде других стран, следует из материалов агентства «Метриум», предоставленных «Ленте.ру». В мае средняя стоимость «однушек» в столичных новостройках массового сегмента впервые превысила 10 миллионов рублей, подсчитали эксперты.

За последние 12 месяцев средняя стоимость квадратного метра в новостройках комфорт- и экономкласса в Москве увеличилась на 27 процентов, до 239 тысяч рублей, выяснили аналитики. Среднестатистическая «однушка» в новых комплексах теперь обходится в 10,14 миллиона рублей. В «Метриум» подобрали в шести странах (в трех с самым интенсивным ростом цен и в трех с самым умеренным) жилье, которое можно купить вместо новой однокомнатной квартиры в российской столице.

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Первый вариант — 100-метровая квартира в новостройке в Стамбуле, Турция. Жилой комплекс расположен в европейской части турецкой столицы, в 10-15 минутах езды от центра в районе Эюп. Квартира с двумя спальнями и двумя ванными комнатами предлагается за 10,1 миллиона рублей. В составе жилого комплекса — бассейн, сауна, спортзал, подземная и гостевая парковки, кафе и рестораны, детские площадки. Ввод в эксплуатацию намечен на сентябрь 2022 года.

Второй вариант — квартира площадью 51 квадратный метр в Окленде, Новая Зеландия. Жилье со спальней и ванной комнатной в готовом здании с мебелью и техникой продается за 189 тысяч новозеландских долларов (9,6 миллиона рублей). В шаговой доступности есть деловой центр, модные рестораны и магазины. Дом расположен на берегу залива Уэйтмат.

В словацкой столице Братиславе за 109,9 тысячи евро (9,87 миллиона рублей) можно приобрести студию площадью 27 квадратных метров с ремонтом и мебелью. Здание находится в районе Братислава III (Нове-Место), недалеко от исторического центра города. Квартира хорошо подходит для сдачи в аренду.

В Джакарте (Индонезия) по цене московской «однушки» продается 180-метровый таунхаус с ремонтом. Он расположен в районе Селатан на окраине города. В доме три спальни и ванные комнаты, а также два парковочных места. Таунхаус продается за 2 миллиарда индонезийских рупий или за 10 миллионов рублей.

Еще одна альтернатива — 85-метровая квартира в Ларнаке (Кипр), в старом жилом фонде. Она выставлена на продажу за 113 тысяч евро (10,1 миллиона рублей). В квартире две спальни, кухня, санузел. До пляжа километр.

Последний вариант — двухкомнатная квартира в Риме (Италия), в доме 2010 года постройки за пределами Grande Raccordo Anulare (Большая кольцевая дорога, аналог московского МКАД). В апартаментах одна спальня, ванная комната, небольшая кухня и терраса. Лот реализуется за 114 тысяч евро (10,3 миллиона рублей). В жилом комплексе есть консьерж, охрана и круглосуточное видеонаблюдение.

Ранее в мэрии объяснили рост цен на квартиры в Москве. Глава Москомстройинвеста Анастасия Пятова заявила, что удорожание жилья — это закон рынка. На повышение цен влияют и новая схема финансирования проектов, и удорожание стройматериалов, указала она.

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