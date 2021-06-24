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Россиянам раскрыли способ охладить квартиру без кондиционера

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Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Пережить жару россиянам, находящимся в городских квартирах без кондиционеров, помогут несколько приемов, их раскрыла дизайнер Светлана Серова в эфире радиостанции «Говорит Москва». Первый способ — охлаждать постельное белье в холодильнике.

Эксперт посоветовала россиянам класть белье в пакет и перед сном помещать его на некоторое время в холодильник. Окна в жару лучше закрывать пленкой — это недорого и просто, указала Серова. Она рекомендовала избегать блэкаут штор, так как они не пропускают воздух в помещение. «Следует избегать занавесок, — добавила специалист. — Надо избавиться от синтетических тканей, которые нагреваются и отражают солнце. Лучше использовать натуральный лен белого цвета».

Также эксперт посоветовала убрать с полов ковры, делать влажную уборку, отключать бытовые приборы. Можно обустроить дома небольшой водный сад — высаживать растения прямо в воду. «Нужна вода и меньше работающего электричества по типу плиты. Хорошее увлажнение, мойка воздуха сейчас доступны», — сказала Серова. В заключение она отметила, что спать в жару удобнее на шелковых простынях.

В Москве 23 июня стало самым жарким днем за всю историю метеонаблюдений. Температура воздуха достигла 34,3 градуса тепла. Аномальная жара также наблюдается в Санкт-Петербурге — там вчера было 31,4 градуса.

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