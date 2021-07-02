Россияне с низкими доходами стали чаще брать ипотеку

Программа льготной ипотеки, запущенная в 2020 году для поддержки граждан и строительной отрасли в период пандемии COVID- 19, больше способствовала росту спроса на ипотеку, чем на жилье само по себе, и расширению доли заемщиков с низкими доходами. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование «СберИндекса».

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Эффект от запуска госпрограммы льготной ипотеки под 6,5 процента в суммарной выдаче кредитов на новостройки был умеренным, основную роль сыграло снижение ключевой ставки, констатировали аналитики. «Льготная ипотека не столько способствовала расширению круга потенциальных покупателей, сколько подсказала уже готовым к приобретению жилья клиентам более удобную стратегию», — сочли они.

При этом после запуска программы все чаще жилье в кредит начали брать граждане с низкими доходами. Так, доля заемщиков с доходом до 200 тысяч рублей в Москве и до 100 тысяч рублей в регионах выросла с 5 процентов на начало 2020 года до 21 процента на начало 2021-го.

Одновременно снизился объем собственных средств в структуре спроса на жилье в новостройках, в то время как объем ипотеки вырос. Увеличились и цены на недвижимость: с января 2020 года по май 2021-го — на 26 процентов на первичном рынке и на 17 процентов на вторичном, выяснили авторы исследования. Удорожанию жилья способствовали переход на систему эскроу, госпрограмма под 6,5 процента и снижение предложения.

Ранее, в апреле, российский миллиардер Игорь Рыбаков посоветовал россиянам ни в коем случае не влезать в долги. Бизнесмен назвал ипотеку «глупой глупостью» и «петлей на шее». Квартиры давно уже перестали быть хорошим инвестиционным вложением, добавил миллиардер.

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