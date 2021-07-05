Россияне набрали ипотеки перед повышением льготной ставки

Спрос на ипотеку в России усилился перед завершением действия программы льготного кредитования на старых условиях, пишет «Коммерсантъ». Со 2 июля банки начали принимать заявки на льготную ипотеку в новом формате — ставка повышена с 6,5 процента до 7 процентов, предельная сумма кредита урезана до 3 миллионов рублей.

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Как рассказали изданию представители банков, многие заемщики спохватились буквально в последние дни старой программы, чтобы успеть оформить ипотеку на выгодных условиях. Из-за этого ряд игроков израсходовал лимиты выдачи льготной ипотеки на 100 и более процентов.

Теперь банки, которые будут и дальше выдавать льготную ипотеку, подают заявки оператору «Дом.рф», который планирует распределить дополнительный лимит в 230 миллиардов рублей. Но не все из участников намерены запрашивать новый лимит, отмечает «Коммерсантъ». Так, в МТС-банке хотят работать с оставшимся, еще несколько пока оценивают свои потребности.

Новый лимит небольшой и «с высокой вероятностью до конца года будет полностью выбран», указал управляющий директор агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) Михаил Доронкин.

Ранее доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Плеханова Сергей Ермолаев заявил, что по итогам июня 2021-го в России, вероятно, будет зафиксирован всплеск спроса на ипотечные кредиты, но затем спрос на жилье начнет сокращаться и, как следствие, начнут снижаться цены.

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