В России проверят цены на стройматериалы

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) намерена провести проверки крупных строительных организаций и производителей основных строительных материалов «в связи с продолжающимся повышением цен на рынке строительства и смежных рынках», говорится в сообщении на сайте ведомства.

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Соответствующее распоряжение ФАС дала своим территориальным управлениям. Речь идет, в частности, о проверках производителей бетона, кирпича, древесных материалов и ПВХ-продукции. Антимонопольщики планируют выяснить причины повышения цен на перечисленные материалы в первом полугодии 2021 года в России.

«Также с целью контроля цен на бетон, кирпич, древесные материалы и ПВХ-продукцию территориальные органы ФАС России будут проводить регулярный мониторинг», — предупредило ведомство. При выявлении нарушений будут приняты меры для их устранения.

Ранее в московской мэрии объяснили рост цен на квартиры. Глава Москомстройинвеста Анастасия Пятова заявила, что удорожание жилья — это закон рынка. На повышение цен влияют и новая схема финансирования проектов, и удорожание стройматериалов, указала она.

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии 30 июня объяснил рост цен на жилье инфляцией. «Резко поднялись цены на металл <...> И все, что с этим связано, сразу начинает дорожать. Сейчас соответствующие решения принимаются по сдерживанию цен на эти основные товары, связанные со стройкой», — отметил глава государства.