Россиян предупредили о риске массового выселения из квартир

В России могут появиться новые схемы отъема жилья. Их возникновению поспособствует практика продажи единственной жилплощади должников, рассказал «Известиям» замглавы Минэкономразвития Илья Торосов.

Минюст ранее разработал законопроект, позволяющий продавать единственное дорогое жилье должников. Документ еще не принят, но обсуждается. Тем временем в Екатеринбурге был создан прецедент — там с молотка ушла единственная пятикомнатная квартира гражданина, задолжавшего кредиторам более 20 миллионов рублей. Взамен мужчине предоставили «однушку».

В Минэкономразвития выступают против бесконтрольного отъема квадратных метров: законопроект должен четко определить, какое жилье считается роскошным и в каких случаях его можно изъять. Илья Торосов заявил изданию, что в России есть различные виды долговых обязательств. Кроме кредитов это могут быть и простые долговые расписки. «Представьте, какие возможности для мошеннических действий по отъему жилья открывает этот прецедент, — посетовал чиновник. — Долговые расписки можно подделать, можно заставить человека подписать такую расписку под давлением».

По мнению Торосова, практика отъема единственного жилья дает кредиторам возможность оказывать дополнительное давление на должника. С ним согласен председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин. В стране может начаться массовое выселение россиян из квартир, предупредил он. От мошенничества могут пострадать не только должники, но и люди, которые приобретут их квартиры, отметил директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.

Ранее россиян предостерегли от покупки ипотечных квартир. При приобретении такого жилья покупателю зачастую приходится гасить ипотечный долг продавца. Риск заключается в том, что после погашения кредита продавец может попытаться выйти из сделки.