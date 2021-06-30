Россиян разуверили в возможности снижения цен на жилье в Крыму

В настоящее время на рынке крымской недвижимости наблюдается планомерный рост цен. В месяц стоимость жилья увеличивается примерно на 2 процента, написал в своем Instagram-аккаунте риелтор, руководитель агентства недвижимости Gold Real Estate Артем Бараболя.

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Эксперт разуверил россиян в возможности снижения цен на квартиры и дома в Крыму. «Если брать период резкого поднятия цены, который начался полгода назад, таких скачков (поднятие до 30 процентов) не предвидится, — заявил риелтор. — Но важно понимать: стоимость недвижимости снижаться не будет».

По мнению специалиста, дальнейшему росту цен на крымское жилье будет способствовать продление программы льготной ипотеки. «Спрос на жилье будет увеличиваться. А когда увеличивается спрос, соответственно увеличивается и цена. Отчасти в росте стоимости виноваты и сами покупатели, которые сломя голову покупают недвижимость. Да, инвестиция это надежная, в цене никогда не потеряет, но как раз из-за излишнего спроса в Крыму наблюдается рост цен. Причем как на покупку, так и на арендное жилье», — пояснил риелтор.

Он посоветовал гражданам «с холодной головой подходить к операциям с недвижимостью». «Если планируете покупку на осень — рассчитывайте на рост цен до 10 процентов», — заключил Бараболя.

Ранее эксперт назвал лучшие районы Крыма для приобретения жилья. В список попали Черноморский район, Евпатория, Бахчисарайский район и Феодосия.

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