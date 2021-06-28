Названы лучшие районы Крыма для приобретения жилья

В Крыму есть несколько районов, особенно привлекательных для приобретения жилья. Их в своем Instagram-аккаунте назвал риелтор, руководитель агентства недвижимости Gold Real Estate Артем Бараболя.

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В первую очередь эксперт посоветовал покупателям обратить внимание на Черноморский район. «Присмотритесь к покупке участка в Оленевке или Межводном. Любителям песчаных пляжей и широкой береговой линии точно придутся по душе эти места. Кроме того, здесь можно купить участок и организовать гостиничный бизнес, который точно окупится», — написал он.

Второе место в списке лучших заняла Евпатория, которую риелтор назвал городом с отлично развитой инфраструктой, при этом с более низкими ценами, чем на Южном берегу Крыма. Третье досталось Бахчисарайскому району — он подойдет тем, кто ориентируется на горную местность.

Наконец, специалист рекомендовал рассмотреть варианты в Феодосии — там тоже хорошо развита инфраструктура, приятный климат и красивые пляжи. «Райское место не только для летнего отдыха, но и для жизни круглый год», — заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что после закрытия границ с другими странами россияне бросились покупать жилье в Крыму, при этом многие финансируют сделки ипотечными средствами. Большинство предпочли бы взять ипотеку через Сбербанк, но продавцы крайне редко соглашаются выезжать для заключения сделок в другие регионы России. Поэтому кредиты берут в РНКБ и Генбанке.

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