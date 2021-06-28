Россиян предложили обеспечить жильем в хрущевках

Сносить хрущевки нет необходимости — взамен можно раздать россиянам кредиты под низкий процент на модернизацию морально устаревших пятиэтажных домов. Такое предложение в интервью «Парламентской газете» озвучил глава комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов.

«Пятиэтажки — это великолепные большие дворы, — заявил политик. — Если дать людям небольшой дешевый кредит на модернизацию, такие дома простоят еще 300 лет. Нужно позволить гражданам расширять жилье за счет соседних квартир, если нет никаких технических ограничений. Зачем сносить хрущевки? Далеко не везде это надо делать, особенно в областных центрах».

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Артамонов отметил, что вместо пятиэтажек строят «человейники». «И теперь на этом же пятачке народу в десять раз больше будет жить. И как они здесь будут жить, тоже понятно», — посетовал парламентарий.

Он не исключил, что программу льготной ипотеки нужно распространить на вторичный рынок (в настоящее время кредиты со сниженной ставкой обеспечивают только покупателям квартир в новостройках). Также Артамонов высказался в поддержку дифференцированного принципа при оформлении льготной ипотеки, когда ставка будет отличаться в зависимости от региона. «К примеру, сделать беспроцентную ипотеку, условно, в Кировской области, в Псковской, других территориях, где сокращается население. Почему нет? Пусть люди покупают или строят себе жилье здесь. Те же деньги, которые тратятся сегодня в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге, взять и направить туда», — заключил политик.

Ранее россиянам отсоветовали спешить с покупкой квартир. Вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко заявила, что в 2021 году их приобретение уже не так выгодно, как в 2020-м, ведь за прошлый год цены на жилую недвижимость в среднем по стране выросли на 20 процентов.

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