Россиянам предсказали рост зарплат

Минэкономразвития РФ спрогнозировало рост среднемесячной зарплаты граждан в 2021 году почти на пять тысяч рублей или на 9,1 процента по отношению к уровню 2020 года. Россиянам предсказали, что средний уровень дохода превысит показатель в 56 тысяч рублей, сообщают «Ведомости» со ссылкой на обновленный в июне макроэкономический прогноз ведомства до 2024 года.

Согласно прогнозу министерства, с 2022 года среднемесячные зарплаты в России начнут расти на 6,6 процента, поэтому к 2024 году они составят около 68 тысяч рублей. При этом еще в апреле Минэкономразвития предполагало, что доход россиян в этом году поднимется только на 3 800 рублей (+7,4 процента) — до 54 800 рублей.

Кроме того, ведомство увеличило прогноз прожиточного минимума. Ожидается, что в 2022 году МРОТ вырастет на 2,5 процента до 11 950 рублей, на 9,2 процента (до 13 059 рублей) в 2023 году и на 7,4 процента (до 14 031 рублей) в 2024 году.

«Предыдущие сценарные условия были сформированы на основе данных за январь - февраль. Сейчас, по данным за март, апрель и май, видим: экономика восстанавливается быстрее ожиданий - ряд ключевых показателей экономического роста и рынка труда мы скорректировали в сторону улучшения», — объяснили изменения прогноза в Минэкономразвития.

Ранее сообщалось, что в России увеличится минимальный размер оплаты труда (МРОТ). По сравнению с текущим годом, показатель вырастет на 6,4 процента до 13 617 рублей.