В Госдуме предложили раздавать россиянам по 10 тысяч рублей просто так

В Госдуме предлагают раздавать россиянам по 10 тысяч рублей просто так — фракция «Справедливая Россия» внесла в палату законопроект о введении в стране безусловного базового дохода. Об этом «Известиям» рассказал зампред фракции Олег Шеин.

Парламентарий напомнил, что по инициативе президента России Владимира Путина россиянам с детьми уже несколько раз предоставляли денежную поддержку на фоне пандемии коронавируса. В партии считают, что именно с этой категории населения следует начать введение безусловного базового дохода. Законопроектом предполагается выплачивать по 10 тысяч рублей ежемесячно на каждого ребенка. А уже осенью «СР» намерена направить в правительство инициативу о распространении выплаты на всех россиян.

Как пояснил Шеин, инициатива «уже проходит через серьезные публичные обсуждения» и будет обсуждаться «с обществом и экспертными группами, чтобы расчеты были корректными». Инициатива уже проходит через серьезные публичные обсуждения. Если законопроект примут, то на его реализацию ежегодно потребуется выделять 18 триллионов рублей. Чтобы покрыть эти расходы, власти должны «активнее бороться с сокращением офшорных счетов крупных российских предприятий», считает депутат.

Член думского комитета по образованию и науке Гаджимет Сафаралиев («Единая Россия») назвал правильным предлагаемое решение, однако заметил, что «нужно определить, потянет ли бюджет». Он пояснил, что инициаторы должны подготовить расчеты, чтобы инициативу не сочли популистской. При этом он выразил мнение, что реализовать идею в лучшем случае получится только после 2023 года, а сумма выплат должна быть сопоставима с величиной минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Как рассказал член КПРФ Дмитрий Новиков, аналогичные предложения в Госдуме уже высказывались, однако пока власти предпочитают помогать населению более точечно. Зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов (ЛДПР) поддержал предложение, однако заметил, что его реализация во многом будет зависеть от решения правительства и президента. При этом он считает, что рано или поздно Россия придет к введению безусловного базового дохода, «все зависит от политической воли».

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин предрек гражданам во всех странах мира раздачу денег просто так, в виде безусловного базового дохода в будущем. По его словам, все государства будут выплачивать гарантированный минимальный доход своим гражданам. Он отметил, что минимальный объем связанных с образованием и здравоохранением благ будет обеспечиваться безусловно.

Об инициативе ввести безусловный базовый доход в России 25 мая рассказал председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Законопроект, по его словам, должны скоро внести в Государственную думу, а рассмотрит его уже следующий состав парламента после сентябрьских выборов. Политик считает введение базового дохода исключительно важным для борьбы с бедностью.