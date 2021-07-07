Минфин запланировал профицит бюджета

Минфин запланировал исполнить федеральный бюджет с профицитом в размере 353 миллиардов рублей в 2022 году. При этом в действующем законе о бюджете на это время заложен дефицит в 1,25 триллиона, сообщают «Известия».

Динамику получится воплотить благодаря увеличению поступлений, которые возрастут на два триллиона рублей относительно заложенного в закон о бюджете показателя (с 20,6 триллиона рублей до 22,6). Расходы также планируют повысить: с 21,8 триллиона рублей до 22,3 трлн рублей.

Кроме того, изменения ожидаются и в 2023 году. Предполагается, что отрицательное сальдо сохранится, однако его размер снизится — 207 миллиардов рублей против 1,4 триллиона. В этот период расходы составят 24 триллиона, а доходы — 23,8 триллиона рублей. В 2024 году превышение прибыли над поступлениями станет больше и достигнет показателя в 304 миллиарда рублей. Сумма расходов прогнозируются в размере 25,3 триллиона, а доходов — 25 триллионов рублей.

В Министерстве экономического развития подчеркнули, что на фоне восстановления экономики планируют улучшить прогнозные макроэкономические показатели. Этот фактор ляжет в основу повышения оценки доходов бюджета в будущем.

Ранее стало известно, что в России увеличится МРОТ. Минимальный размер оплаты труда увеличится на 6,4 процента и составит 13 617 рублей.

