Уровень голода в мире вырос до максимума за 15 лет

Эксперты ООН сообщили о росте уровня голода в мире до максимальных значений с 2005 года

В 2020 году ООН зафиксировала рекордный за 15 лет уровень голода в мире. Причиной роста с 2005 года стала пандемия коронавируса, урезавшая доходы населения и ухудшившая доступ к продуктам питания. Об этом со ссылкой на доклад организации, первой глобальной оценки продовольственной безопасности за последнее время, пишет Bloomberg.

Главными причинами проблем являются климатические изменения, политические конфликты и экономический спад. Во время пандемии влияние этих факторов совпало и усилилось. Скачок цен до десятилетнего максимума сделал продовольствие еще более недоступным, особенно для бедных стран, зависящих от импорта.

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В документе отмечается, что в 2020 году недоедать стали около 800 миллионов человек, то есть десятая часть населения планеты. Хуже всего дело обстояло в Азии. За прошедший год голодающих в регионе стало на 320 миллионов больше.

Исследование проведено совместно с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией, Всемирной продовольственной программой, ЮНИСЕФ и Всемирной организацией здравоохранения. Они сошлись во мнении, что миру потребуется серьезно преобразовать продовольственные системы, чтобы покончить с голодом к 2030 году.

Ранее эксперты организации Oxfam подсчитали, что в 2020 году количество людей, умирающих от голода, выросло в шесть раз. По смертности эта причина уже превысила COVID-19.

Еще в марте ООН сообщала, что в срочной продовольственной помощи нуждаются 20 стран мира, большая часть из них в Африке, им всем грозит массовый голод.