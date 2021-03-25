В шаге от массового голода оказались 20 стран

В срочной продовольственной помощи нуждаются 20 стран мира, в противном случае им грозит массовый голод. Об этом сообщается на сайте ООН.

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Жители Йемена, Южного Судана и севера Нигерии уже оказались на пороге голодной смерти. Отмечается, что большинство стран, столкнувшихся с угрозой голода, расположены в Африке. Однако это проблема также актуальна для Афганистана, Сирии, Ливана и Гаити. Всего 34 миллиона человек находятся «в одном шаге от голодной смерти».

Чтобы предотвратить это, необходимо остановить боевые действия, обеспечить гуманитарный доступ к самым уязвимым слоям населения, а также собрать на борьбу с голодом 5,5 миллиарда долларов, отмечают эксперты. Из-за пандемии коронавируса в крайнюю бедность погрузились 120 миллионов человек. Около 114 миллионов потеряли работу, а мировая экономика испытала самую сильную рецессию за 90 лет.

В январе глава ООН Антониу Гутерриш заявил, что денег 10 самых богатых людей мира хватило бы на то, чтобы не допустить «скатывания кого бы то ни было в нищету» в результате пандемии и также «оплатить вакцинацию от COVID-19 для всех и везде».

Природные бедствия, изменения климата, проблемы в сельском хозяйстве усугубляются последствиями пандемии коронавируса. Все это грозит миру беспрецедентной нехваткой еды.