Мир предупредили о беспрецедентной угрозе нехватки еды

Природные бедствия, изменения климата, проблемы в сельском хозяйстве усугубляются последствиями пандемии коронавируса. Все это грозит миру беспрецедентной нехваткой еды. Об этом говорится в докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

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Никогда еще в истории продовольственная безопасность не сталкивалась с таким множеством новых угроз, предупреждают эксперты. Эти опасности не только уносят жизни, но и вызывают отрицательные экономические последствия на уровне домохозяйств, регионов и стран. Они могут сохраняться на протяжении нескольких десятилетий, сказано в отчете.

В период с 2008 по 2018 год миллиарды долларов были потеряны в результате снижения урожайности в результате стихийных бедствий. Это может привести к нарушениям цепочек поставки и усугубить проблему голода.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что без незамедлительных действий миллионы людей окажутся на грани крайнего голода и смерти. Более 150 тысяч человек подвергаются риску голодной смерти.

В январе глава ООН заявил, что денег 10 самых богатых людей мира хватило бы на то, чтобы не допустить «скатывания кого бы то ни было в нищету» в результате пандемии и также «оплатить вакцинацию от COVID-19 для всех и везде».