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Генсек ООН предупредил об угрозе голода для миллионов людей

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Антониу Гутерриш
Антониу Гутерриш
Фото: Michael Sohn / Reuters

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что множество людей по всему миру находятся под угрозой голода, его слова передает информационное агентство «Интерфакс».

«Без незамедлительных действий миллионы людей окажутся на грани крайнего голода и смерти», — сказал он, подчеркнув, что люди уже сейчас страдают от недоедания в ряде регионов Йемена, Южного Судана и Буркина Фасо, при этом более 150 тысяч человек подвергаются риску голодной смерти.

«Если вы не кормите людей, вы подпитываете конфликты. Конфликты приводят к голоду и недоеданию, а голод и недоедание приводят к конфликтам», — добавил Гутерриш.

В январе глава ООН заявил, что денег 10 самых богатых людей мира хватило бы на то, чтобы не допустить «скатывания кого бы то ни было в нищету» в результате пандемии и также «оплатить вакцинацию от COVID-19 для всех и везде».

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