Генсек ООН описал 2020-й год

Генсек ООН Антониу Гутерриш описал 2020-й год, назвав его годом смерти, катастроф и отчаяния, и выразил надежду, что сейчас наступит год восстановления мира. Об этом он заявил в ходе своего обращения к Генассамблее ООН.

«Мы потеряли два миллиона жизней, в том числе дорогих членов нашей семьи ООН. Число человеческих жертв продолжает расти», — сказал Гутерриш. Он также обратил внимание на экономические проблемы, безработицу, голод, изменение климата и геополитическую напряженность.

Гутерриш предупредил о риске распространения ядерного и химического оружия. Он призвал страны — члены ООН «поставить мир на рельсы» и прийти к восстановлению мира и процветания.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что пандемия коронавируса привела к худшему экономическому кризису за последнее столетие. Он обратил внимание на наличие неравенства между людьми и странами, которое подчеркнула пандемия. В то же время, по словам генсека ООН, в 2021 году у мира появилась уникальная возможность, чтобы при восстановлении от пандемии COVID-19 «перейти от хрупкости к устойчивости».